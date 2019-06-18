Шойгу оценил преимущества новых российских систем разведки
Новейшие отечественные системы разведки, которые сейчас поступают на вооружение, положительно повлияли на качественные возможности войск. Такое мнение выразил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на научно-практической конференции с руководством ВС РФ.
Министр отметил, что командно-разведывательная ударная система «Стрелец» может поражать цели практически в реальном масштабе времени, всего через 8-12 минут после их обнаружения.
Кроме того, применение беспилотников также обеспечивает новые возможности по разведке и уничтожению объектов противника.