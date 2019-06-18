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13:32   18 Июня 2019
Россия

Шойгу оценил преимущества новых российских систем разведки

Шойгу оценил преимущества новых российских систем разведки

Новейшие отечественные системы разведки, которые сейчас поступают на вооружение, положительно повлияли на качественные возможности войск. Такое мнение выразил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на научно-практической конференции с руководством ВС РФ.

Министр отметил, что командно-разведывательная ударная система «Стрелец» может поражать цели практически в реальном масштабе времени, всего через 8-12 минут после их обнаружения.

Кроме того, применение беспилотников также обеспечивает новые возможности по разведке и уничтожению объектов противника.

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Автор: Виктория Разумовская
#шойгу #разведка #беспилотники #армия и опк

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