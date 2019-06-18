Госдума приняла закон о выходе России из ДРСМД

Депутаты Государственной думы во вторник приняли закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом 18 июня сообщает ТАСС.

Законопроект был внесен президентом России Владимиром Путиным. Решение поддержали все думские фракции, за закон проголосовали 417 депутатов. Один воздержался.

В тексте закона сказано, что Россия прекращает участвовать в договоре. В документе отдельно отмечено, что решение о возобновлении участия РФ в договоре будет принимать глава государства.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования. Сообщается, что Совет Федерации на заседании в конце месяца может рассмотреть закон.

Ранее президент Путин внес в Госдуму проект о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Глава государства таким образом зеркально ответил Соединенным Штатам, принявшим необоснованное решение выйти из договора в одностороннем порядке.