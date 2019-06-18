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Си Цзиньпин встретится с Трампом на саммите G20
13:29   18 Июня 2019
Весь мир

Путин и Трамп в ходе возможной встречи на G20 могут обсудить тему кибератак

Путин и Трамп в ходе возможной встречи на G20 могут обсудить тему кибератак

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков допустил, что, если на саммите G20 Осаке Владимир Путин и Американский лидер Дональд Трамп встретятся, они поднимут тему кибератак.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что по имеющимся у его ведомства данным, на Западе разрабатываются планы совершения кибератак на объекты российской инфраструктуры.

Отвечая на вопрос журналистов о том будет ли подниматься эта тема, если президенты России и США встретятся на полях «Большой Двадцатки», Дмитрий Песков заявил:

«Этого нельзя исключать. Но я хочу просто дополнить сказанное руководителем Службы внешней разведки – это не новое явление».

Путин и Трамп в ходе возможной встречи на G20 могут обсудить тему кибератак

При этом пресс-секретарь главы государства добавил, что на различные российские финансовые организации, государственные ведомства, объекты критической инфраструктуры и СМИ в течение последних нескольких лет совершаются атаки со стороны разных западных стран, в том числе и со стороны США, и об этом уже неоднократно говорилось.

«Путин неоднократно предлагал Вашингтону и своему коллеге сотрудничество в области кибербезопасности. Эти предложения до сих пор отвергались нашими американскими визави», - подчеркнул при этом Песков.

Также он добавил, что ответом на эти кибератаки может быть только обеспечение кибербезопасности, над которой круглосуточно работают наши компетентные органы.

Путин и Трамп в ходе возможной встречи на G20 могут обсудить тему кибератак

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Автор: Александр Люблинский
#путин #песков #g20 #трамп #кибератаки

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