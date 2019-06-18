Посольство США в Киеве «заминировали»

Посольство Соединенных Штатов в Киеве заявило, что получило сообщение о минировании. Диппредставительство в Twitter-аккаунте просит посетителей временно не приходить.

«Посольство США в Киеве получило сообщение об угрозе минирования и расследует этот случай», — заявили в посольстве.

Сообщении о якобы минировании поступило в дипмиссию сразу после информации о том, что в посольство прибыл временный поверенный, посол Уильям Тейлор. Он будет руководить диппредставительством на время парламентских выборов на Украине и «переходного периода».

Украина с 2012 года ужесточила ответственность за лжеминирование. Максимальные санкции по этой статье — до пяти лет тюрьмы.