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«Нафтогаз» хочет передавать российский газ по принципу «горячей картошки»

«Нафтогаз» хочет передавать российский газ по принципу «горячей картошки»

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13:12   18 Июня 2019
Россия

Посольство США в Киеве «заминировали»

Посольство США в Киеве «заминировали»

Посольство Соединенных Штатов в Киеве заявило, что получило сообщение о минировании. Диппредставительство в Twitter-аккаунте просит посетителей временно не приходить.

«Посольство США в Киеве получило сообщение об угрозе минирования и расследует этот случай», — заявили в посольстве.   

Сообщении о якобы минировании поступило в дипмиссию сразу после информации о том, что в посольство прибыл временный поверенный, посол Уильям Тейлор. Он будет руководить диппредставительством на время парламентских выборов на Украине и «переходного периода».

Украина с 2012 года ужесточила ответственность за лжеминирование. Максимальные санкции по этой статье — до пяти лет тюрьмы. 

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #киев #посольство #минирование

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