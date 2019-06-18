Песков заявил, что Путин найдет правильные слова для беседы с Зеленским
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков считает, что президент Владимир Путин найдет правильные слова для разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, если такая встреча состоится.
Песков отметил, что видел заявление Зеленского о том, что бы он сказал Путину при встрече, в одном из интервью.
«У меня нет сомнений, что президент Путин всегда начинает общение с правильных фраз», — сказал представитель Кремля.
Песков рассказал, с каких слов Путин начнет разговор с Зеленским: "Путин всегда начинает общение с правильных фраз. В случае, если такое общение когда-нибудь состоится, думаю, что он тоже начнет общение с правильных фраз". pic.twitter.com/36qWERrzwj— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 18, 2019