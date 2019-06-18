Песков заявил, что Путин найдет правильные слова для беседы с Зеленским

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков считает, что президент Владимир Путин найдет правильные слова для разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, если такая встреча состоится.

Песков отметил, что видел заявление Зеленского о том, что бы он сказал Путину при встрече, в одном из интервью.

«У меня нет сомнений, что президент Путин всегда начинает общение с правильных фраз», — сказал представитель Кремля.