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13:01   18 Июня 2019
Россия

Песков заявил, что Путин найдет правильные слова для беседы с Зеленским

Песков заявил, что Путин найдет правильные слова для беседы с Зеленским

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков считает, что президент Владимир Путин найдет правильные слова для разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, если такая встреча состоится.

Песков отметил, что видел заявление Зеленского о том, что бы он сказал Путину при встрече, в одном из интервью.

«У меня нет сомнений, что президент Путин всегда начинает общение с правильных фраз», — сказал представитель Кремля.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #песков #политика #зеленский

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