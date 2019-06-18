Российские военные передали гуманитарную помощь жителям сирийского Хшама

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели гуманитарную акцию в населенном пункте Хшам провинции Дейр-эз-Зор. Об этом 18 июня сообщает корреспондент ФАН.

Боевики «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) на несколько лет захватили поселок. Они разрушили жилые дома, оборвали линии электропередач, испортили водопровод. Присутствие террористов местные жители терпели до конца 2017 года.

Бойцы САР вместе с российскими ВКС смогли побороть джихадистов. Они уничтожили часть бандформирований на территории Заевфратья. Также удалось освободить небольшой район за рекой в предместьях Дейр-эз-Зора. Остальные территории на этом направлении у ИГ отбили США и курды.

На сегодняшний день Россия продолжает поддерживать восстановление мира, а также помогает беженцам вернуться в родные края. Недопущение гуманитарного кризиса на восточном берегу Евфрата — приоритетная задача для российских военных.

Военнослужащие из РФ передали жителям Хшама продукты первой необходимости общим весом более двух тонн.

СМИ напоминает, в начале июня представители ЦПВС провели гуманитарные мероприятия в поселениях Хатла и Маррат, которые расположены рядом с Хшамом.