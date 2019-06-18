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12:51   18 Июня 2019
Весь мир

Российские военные передали гуманитарную помощь жителям сирийского Хшама

Российские военные передали гуманитарную помощь жителям сирийского Хшама

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели гуманитарную акцию в населенном пункте Хшам провинции Дейр-эз-Зор. Об этом 18 июня сообщает корреспондент ФАН

Боевики «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) на несколько лет захватили поселок. Они разрушили жилые дома, оборвали линии электропередач, испортили водопровод. Присутствие террористов местные жители терпели до конца 2017 года. 

Бойцы САР вместе с российскими ВКС смогли побороть джихадистов. Они уничтожили часть бандформирований на территории Заевфратья. Также удалось освободить небольшой район за рекой в предместьях Дейр-эз-Зора. Остальные территории на этом направлении у ИГ отбили США и курды. 

На сегодняшний день Россия продолжает поддерживать восстановление мира, а также помогает беженцам вернуться в родные края. Недопущение гуманитарного кризиса на восточном берегу Евфрата — приоритетная задача для российских военных. 

Военнослужащие из РФ передали жителям Хшама продукты первой необходимости общим весом более двух тонн. 

СМИ напоминает, в начале июня представители ЦПВС провели гуманитарные мероприятия в поселениях Хатла и Маррат, которые расположены рядом с Хшамом. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сирия #политика #общество #гуманитарная акция

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