Кремль согласен со схожестью позиции Зеленского и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль тщательно следит за высказываниями украинского президента Владимира Зеленского. Он согласился, что его позиция схожа с позицией экс-лидера страны Петра Порошенко.

«Мы, наверное, склонны согласиться с вашей точкой зрения относительно схожести позиций, которые сейчас начинают набирать очертания», — заявил Песков.

Так представитель Кремля ответил журналисту, который отметил, что Зеленский повторяет тезисы своего предшественника.

Ранее украинский лидер заявил, что при встрече с российским коллегой намерен озвучить свою позицию по Крыму и Донбассу.