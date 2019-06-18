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12:46   18 Июня 2019
Россия

Кремль согласен со схожестью позиции Зеленского и Порошенко

Кремль согласен со схожестью позиции Зеленского и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль тщательно следит за высказываниями украинского президента Владимира Зеленского. Он согласился, что его позиция схожа с позицией экс-лидера страны Петра Порошенко.

«Мы, наверное, склонны согласиться с вашей точкой зрения относительно схожести позиций, которые сейчас начинают набирать очертания», — заявил Песков.

Так представитель Кремля ответил журналисту, который отметил, что Зеленский повторяет тезисы своего предшественника.

Ранее украинский лидер заявил, что при встрече с российским коллегой намерен озвучить свою позицию по Крыму и Донбассу.

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Автор: Арсений Аскольский
#порошенко #песков #кремль #зеленский

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