Депутат Госдумы России Руслан Бальбек разработал проект закона, который предусматривает уголовное наказание за домогательства. Жертвы харассмента получают психологическую травму, однако обычно это, как выразился парламентарий, «остается за скобками».

Согласно инициативе депутата, харассмент будет квалифицироваться как преступление средней степени тяжести. За приставания Бальбек предлагает наказывать довольно жестко - тюремным сроком до шести лет.

Феминистка Белла Рапопорт в беседе с корреспондентом ИА «Политика сегодня» прокомментировала инициативу парламентария. Она предложила в первую очередь обратить внимание на международный опыт применения наказания за домогательства.

«Возможно, я бы более подробно изучила, какие меры за харассмент предлагают в мире и как за это наказывают. Тем не менее, за харасмент нужно наказывать», — заявила Рапопорт.

Знакомиться с западным опытом Бальбек может только удаленно. С осени 2016 года его имя и фамилия находятся в санкционных списках США и Евросоюза, как и имена других парламентариев, избранных от Крыма.

В настоящее время российское законодательство не предусматривает никакого наказания за харассмент.