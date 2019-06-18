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12:17   18 Июня 2019
Россия

Путин посвятит подготовке к Прямой линии два дня

Путин посвятит подготовке к Прямой линии два дня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что во вторник, 18 июня, глава государства работает в Москве. Он готовится к Прямой линии, знакомится со справочными материалами, связывается с министрами, а также просматривает обращения россиян, пишет ФАН.

Песков отметил, что президент посвятит подготовке два дня. Кроме того, во вторник запланированы еще два непубличных мероприятия. 

«Еще раз напоминаю, Прямая линия состоится в полдень 20 июня», — добавил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что к Прямой линии на данный момент поступило более 800 обращений от россиян. Свои вопросы можно задавать по телефону, с помощью СМС, специального мобильного приложения, сайта, соцсетей.

Песков отметил, что при необходимости Путин сможет связываться с руководителями и министрами прямо во время Прямой линии. В целом, в этом году предусмотрен классический формат мероприятия.

«Акцент, естественно, — на содержание, на то, чтобы ответить на максимальное количество реальных вопросов реальных людей, которые поступили с момента объявления сбора вопросов и которые будут поступать во время прямого эфира», — подытожил Песков.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #путин #песков #прямая линия

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