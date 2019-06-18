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12:49   18 Июня 2019
Весь мир

Мирные сирийцы рассказали, как боевики обстреливают их из РСЗО

Мирные сирийцы рассказали, как боевики обстреливают их из РСЗО

Населенные пункты, расположенные поблизости от сирийской зоны деэскалации Идлиб, продолжают подвергаться обстрелам со стороны боевиков. Минувшей ночью десять выпущенных террористами ракет взорвались на свадебной церемонии в деревне Кудехи на южных окраинах Алеппо.

Очевидцы трагедии рассказали корреспонденту Федерального агентства новостей, как это произошло.

В частности, сообщается, что удар по свадебной церемонии в деревне Кудехи был нанесен из района Рашидин боевиками группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», входящей в запрещенную в России и в ряде других стран террористическую организацию «Аль-Каида»*.

Десять мин достигли жилых кварталов, часть из которых разорвалась на улице, где в тот момент находились участники свадебной церемонии. В результате взрыва на месте погибли 12 человек. а еще один  - шестилетний мальчик – скончался от ран в больнице. В настоящее время в больнице остаются 17 пострадавших, в том числе дети и женщины, по оценкам врачей, некоторые из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Мирные сирийцы рассказали, как боевики обстреливают их из РСЗО

Данный трагический случай стал далеко не первым в череде ударов джихадистов по мирному населению. В течение минувшей недели боевики несколько раз использовали реактивные системы залпового огня для обстрелов северных окраин города Хама. Как минимум 20 реактивных снарядов разорвались в административном центре провинции Хама, один из них попал в жилище, где в результате погибла целая семья с маленьким ребенком.

Также ежедневные удары по мирным городам, находящимся в зоне поражения тяжелого вооружения, наносит коалиция бандформирований, возглавляемая запрещенной в России группировкой «Джебхат Фатх аш-Шам». Террористы преимущественно используют при обстрелах минометные орудия и РСЗО, которые позволяют им наносить удары на расстояние в 40-50 километров, несмотря на то, что подобное вооружение запрещено использовать на территории 15-20 километровой буферной зоны.

Мирные сирийцы рассказали, как боевики обстреливают их из РСЗО

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Автор: Александр Люблинский
#жертвы #сирия #террористы #обстрел #свадьба #рсзо

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