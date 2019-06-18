КС РФ запретил властям отказывать в митингах из-за неуказанных мер по правопорядку

Конституционный суд запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что организаторы не определили меры обеспечения общественного порядка. Об этом сообщается на официальном сайте КС.

Суд отмечает, что если методы по организации порядка, которые предложили организаторы мероприятия, кажутся властям недостаточными, они могут предложить их изменить, дополнить. Это «не может освобождать соответствующий орган от рассмотрения поданного уведомления», говорится в заключении КС.

Отмечается, что организатор имеет право обратиться в суд, если не урегулирует властями вопрос обеспечения порядка. Суды, в свою очередь, рассматривать соответствующие споры в сжатые сроки до даты мероприятия.