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12:26   18 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Новый поверенный в делах США прибыл на Украину

Новый поверенный в делах США прибыл на Украину

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор прилетел на Украину. Об этом 18 июня сообщает ТАСС со ссылкой на Twiter посольства США на Украине. 

«Он [Уильям Тейлор - ред.] будет руководить нашей командой в период исторических выборов и переходного периода», — написано в Twitter.

Ранее Тейлор в период с 2006 по 2009 год уже работал на посту посла США на Украине. Перед последним назначением занимал должность исполнительного вице-президента Института мира США.

Кристина Квин, ранее руководившая посольством в качестве временного поверенного, займет должность заместителя главы миссии. 

Ранее пост чрезвычайного и полномочного посла США на Украине занимала Мари Йованович, которая в мае этого года завершила работу в Киеве. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#украина #политика #посол #весь мир

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