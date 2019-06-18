Новый поверенный в делах США прибыл на Украину

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор прилетел на Украину. Об этом 18 июня сообщает ТАСС со ссылкой на Twiter посольства США на Украине.

«Он [Уильям Тейлор - ред.] будет руководить нашей командой в период исторических выборов и переходного периода», — написано в Twitter.

Ранее Тейлор в период с 2006 по 2009 год уже работал на посту посла США на Украине. Перед последним назначением занимал должность исполнительного вице-президента Института мира США.

Кристина Квин, ранее руководившая посольством в качестве временного поверенного, займет должность заместителя главы миссии.

Ранее пост чрезвычайного и полномочного посла США на Украине занимала Мари Йованович, которая в мае этого года завершила работу в Киеве.