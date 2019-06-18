Фрегат «Адмирал Горшков» вышел в Карибское море

Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» прошел Панамский канал и вышел в Карибское море. Об этом рассказал руководитель пресс-службы Севфлота Вадим Серга.

Он добавил, что остальные корабли отряда Севфлота пройдут Панамский канал в течение суток. В Карибском море они будут выполнять задачи в соответствии с планом дальнего похода и совершат заходы в порты нескольких островных государств региона.

Напомним, поход отряда кораблей Северного флота начался 26 февраля. В группировку помимо «Адмирала Горшкова», входят многофункциональное судно МТО «Эльбрус», средний морской танкер «Кама» и спасательный буксир «Николай Чикер».