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12:19   18 Июня 2019
Весь мир

Фрегат «Адмирал Горшков» вышел в Карибское море

Фрегат «Адмирал Горшков» вышел в Карибское море

Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» прошел Панамский канал и вышел в Карибское море. Об этом рассказал руководитель пресс-службы Севфлота Вадим Серга.

Он добавил, что остальные корабли отряда Севфлота пройдут Панамский канал в течение суток. В Карибском море они будут выполнять задачи в соответствии с планом дальнего похода и совершат заходы в порты нескольких островных государств региона.

Напомним, поход отряда кораблей Северного флота начался 26 февраля. В группировку помимо «Адмирала Горшкова», входят многофункциональное судно МТО «Эльбрус», средний морской танкер «Кама» и спасательный буксир «Николай Чикер».

 

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Автор: Виктория Разумовская
#севфлот #карибское море #адмирал горшков

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