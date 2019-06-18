Директор Фонда кино рассказал о самочувствии после избиения

Неизвестный напал на исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова и выбил ему зубы. Информацию кинопродюсер подтвердил телеканалу «360»,а также рассказал о самочувствии.

«Да, напали и избили возле дома. Зубы выбили, лицо разбито», — заявил кинопродюсер.

Тельнов сообщил, что инцидент произошел в 22:00. По его словам, нападавший был один — «большой, крупный» человек. Был ли с ним еще кто-то, кинопродюсер сказать не может. Также он не знает, за его избили.

Сейчас Тельнов находится дома. Причины и обстоятельства нападения выясняет полиция.

«Всю ночь следственные мероприятия шли», — отметил он.

Ранее пострадавший отмечал, что неизвестный снимал нападение на видео. Тельнов считает, что злоумышленник избил его не ради ограбления.

Тельнов руководил департаментом кинематографии Минкульта РФ и возглавлял киностудию «Ленфильм». Исполнительным директором Фонда кино он стал в ноябре минувшего года. Организация занимается господдержкой российских фильмов.