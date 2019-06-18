Грудинин не поддержал национализацию земель с нескошенной травой

В Госдуму пока не поступал законопроект от Минэкономразвития по изъятию земельных участков за нарушение правил пожарной безопасности. Об этом «Политике Сегодня» сообщил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев («Единая Россия»). К инициативе министерства Николаев отнесся осторожно.

«Да, есть проблемы: неиспользованные земельные участки являются опасными, там часто возникают пожары. Но с другой стороны, ни в коем случае нельзя путать такие понятия, как право собственности и ответственность за эту собственность. Право собственности должно быть незыблемыми. Изъятие собственности — исключительная мера и должно проводиться исключительно по суду, как прописано в Конституции. Что касается ответственности за владение, конечно, она должна быть. Но инициативу Минэкономразвития еще не читал — в Думу она не поступала. Поэтому конкретно по ней ничего не могу сказать», — сказал Николаев.

Законопроекты Минэкономразвития опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. По предложению ведомства, у землевладельца будет полгода на то, чтобы исправить нарушения, обнаруженные Госпожнадзором. К ним, в частности, отнесли сорняки и скопление бытовых отходов. Если нарушение не будет устранено, земельный участок изымут через суд. Исключение предусмотрено для тех собственников, кто взял землю в ипотеку или проходящих процедуру банкротства. Сейчас законопроекты проходят независимую антикоррупционную экспертизу.

И без экспертизы бывшему кандидату в президенты РФ, директора ЗАО « Совхоз имени Ленина» Павлу Грудинину ясно, что закон в случае принятия приведет к переделу собственности.

«У нас, как правило, законы благими намерениями написаны , а потом используются недобросовестными чиновниками для того, чтобы нажать на фермеров, бизнесменов. Я гарантирую, что это будет передел собственности. Особенно в южных наших регионах. Например, губернатор скажет: изыми эту землю, она очень понадобилась для застройки. А прицепиться можно к любому поводу: ну не успел покосить траву собственник. Землю изымают, а потом продают на торгах или на правах аренды сдают так называемым «эффективным собственникам», которые оказываются аффилированы либо с региональной властью, либо интересы в Москве есть», — сказал "Политике Сегодня" Грудинин.

По его словам, в России сегодня больше 40 гектаров неиспользованной земли.

«Конечно, это представляет пожарную опасность. Но вопрос, куда они изымать- то собираются? В государственную собственность? Кто обслуживать будет эти гектары? Опахать землю от леса это тоже силы, финансы. Государство само не может навести порядок на тех землях, которые уже есть в его собственности», — сокрушается Грудинин.

Минэкономразвития разработало законопроект в соответствии с президентским указом от 26 апреля 2019 года «О мерах по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края». Весной природные пожары в регионе уничтожили около сотни домов, потерпевшими признаны 645 человек. Ущерб оценивается в 600 миллионов рублей.