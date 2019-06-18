Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Эксперт назвал логичным неудачный старт Вишневского в избирательной гонке

Эксперт назвал логичным неудачный старт Вишневского в избирательной гонке

 Сыном-уклонистом Венедиктова заинтересовалась прокуратура

Сыном-уклонистом Венедиктова заинтересовалась прокуратура
«Нафтогаз» хочет передавать российский газ по принципу «горячей картошки»

«Нафтогаз» хочет передавать российский газ по принципу «горячей картошки»

 «Турецкий поток» будет способствовать энергобезопасности Европы

«Турецкий поток» будет способствовать энергобезопасности Европы

Трамп надеется на хорошую сделку с Китаем опять

Трамп надеется на хорошую сделку с Китаем опять

 Си Цзиньпин встретится с Трампом на саммите G20

Си Цзиньпин встретится с Трампом на саммите G20
Эксперт назвал логичным неудачный старт Вишневского в избирательной гонке

Эксперт назвал логичным неудачный старт Вишневского в избирательной гонке

 Сыном-уклонистом Венедиктова заинтересовалась прокуратура

Сыном-уклонистом Венедиктова заинтересовалась прокуратура
«Нафтогаз» хочет передавать российский газ по принципу «горячей картошки»

«Нафтогаз» хочет передавать российский газ по принципу «горячей картошки»

 «Турецкий поток» будет способствовать энергобезопасности Европы

«Турецкий поток» будет способствовать энергобезопасности Европы

Трамп надеется на хорошую сделку с Китаем опять

Трамп надеется на хорошую сделку с Китаем опять

 Си Цзиньпин встретится с Трампом на саммите G20

Си Цзиньпин встретится с Трампом на саммите G20
13:16   18 Июня 2019
Россия

Грудинин не поддержал национализацию земель с нескошенной травой

Грудинин не поддержал национализацию земель с нескошенной травой

В Госдуму пока не поступал законопроект от Минэкономразвития по изъятию земельных участков за нарушение правил пожарной безопасности. Об этом «Политике Сегодня» сообщил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности  и земельным отношениям Николай Николаев («Единая Россия»). К инициативе министерства Николаев отнесся осторожно. 

«Да, есть проблемы: неиспользованные земельные участки являются опасными, там часто  возникают пожары. Но с другой стороны, ни в коем случае нельзя путать такие понятия, как право собственности и ответственность за эту собственность. Право собственности должно быть незыблемыми. Изъятие собственности — исключительная мера и должно проводиться исключительно по суду, как прописано в Конституции. Что касается ответственности  за владение, конечно, она должна быть. Но инициативу Минэкономразвития еще не читал — в Думу она не поступала. Поэтому конкретно по ней ничего не могу сказать»,  — сказал Николаев. 

Законопроекты Минэкономразвития  опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. По предложению ведомства, у землевладельца будет полгода на то, чтобы исправить нарушения, обнаруженные Госпожнадзором. К ним, в частности, отнесли сорняки и скопление бытовых отходов. Если нарушение не будет устранено, земельный участок изымут через суд. Исключение предусмотрено для тех собственников, кто взял землю в ипотеку или проходящих процедуру банкротства. Сейчас законопроекты проходят независимую антикоррупционную экспертизу.  

Грудинин уверен, что предложение Орешкина по изъятию земли приведет к переделу собственности

И без экспертизы бывшему кандидату в президенты РФ, директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павлу Грудинину ясно, что закон в случае принятия приведет к переделу собственности. 

«У нас, как правило, законы благими намерениями  написаны , а потом используются недобросовестными чиновниками  для того, чтобы нажать на фермеров, бизнесменов. Я гарантирую, что это будет передел собственности. Особенно в южных наших регионах. Например, губернатор  скажет:  изыми  эту землю, она очень понадобилась для застройки. А прицепиться можно к любому поводу: ну не успел покосить траву собственник.  Землю  изымают, а потом продают на торгах или на правах аренды сдают так называемым «эффективным собственникам», которые оказываются аффилированы либо с региональной властью, либо интересы в Москве есть»,  — сказал "Политике Сегодня" Грудинин. 

По его словам, в России сегодня больше 40 гектаров неиспользованной земли. 

«Конечно, это представляет пожарную опасность. Но вопрос, куда они изымать- то собираются? В государственную собственность? Кто обслуживать будет эти гектары? Опахать землю от леса это тоже силы, финансы. Государство само не может навести порядок на тех землях, которые уже есть в его собственности», — сокрушается Грудинин. 

Минэкономразвития разработало законопроект в соответствии с президентским указом от 26 апреля 2019 года «О мерах по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края». Весной природные пожары в регионе уничтожили  около сотни домов, потерпевшими признаны 645 человек. Ущерб оценивается в 600 миллионов рублей. 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Владимирова
#россия #госдума #минэкономразвития #земля #общество #грудинин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...