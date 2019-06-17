Литовские депутаты призвали Adidas убрать из магазинов одежду с советской символикой

Немецкая компания Adidas, специализирующаяся на производстве спортивной одежды, получила от депутатов литовского Сейма просьбу изъять из своих магазинов по всему миру одежду с символикой СССР.

Об этом в понедельник сообщает пресс-служба парламента Литвы, отмечая, что данная тема была поднята депутатами литовской консервативной оппозиционной партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы», которых возмутила фотография витрины магазина Adidas в Лондоне, с «неподобающими» предметами одежды.

Просьбу к немецкому бренду спортивной одежды прекратить продажу возмутительных моделей озвучили лидер партии и его заместитель Габриэлюс Ландсбергис и Радвилла Моркунайте-Микуленене соответственно.

Сообщение о том, что латвийские депутаты призвали Adidas отказаться от продажи одежды с символикой СССР подтверждает агентство Sputnik:

«Литовские консерваторы увидели фотографию из магазина в Лондоне и вновь безосновательно потребовали изъять из продажи все вещи с изображением серпа, молота и надписью USSR», - говорится в сообщении.

При этом, как отмечается, депутаты попросили одного из крупнейшего в Европе производителя спортивной одежды гарантировать, что модели с советской символикой будут удалены не только из всех магазинов Adidas, но и из магазинов-партнеров.

Напомним: в 2018 году в МИД Латвии также выразили возмущение по поводу женских маек с принтом USSR, которые продавались в магазинах Adidas.