«Красный крест» Эстонии обвинил русский театр в незаконном использовании символа

«Красный крест» Эстонии предъявил претензию Русскому молодежному театру за незаконное использование красного креста в спектакле про Айболита. Об этом 17 июня сообщает «Царьград».

По информации СМИ, после рекламы детского спектакля «Айболит» сотрудники «Красного креста» в Эстонии попросили убрать красный крест с костюма сказочного доктора. Требование обратили к Русскому молодежному театру в Таллине.

По словам руководителя театра Александра Пуолакайнена, сотрудникам международной организации не понравился костюм Айболита с красным крестом. За это русскому театру пригрозили штрафом.

«Я еще не изучал этот вопрос досконально, возможно, красный крест — запатентованный знак. Спектакль играем года три-четыре, и только сейчас они это заметили», — заявил руководитель театра.

Пуолакайнен подчеркнул, что не получил от эстонской организации бумаг по поводу «незаконного использования» знака. Поэтому театр пока проигнорирует требование.

На сайте эстонского «Красного креста» говорится, что символика организации не может быть использована государственными и частными лицами кроме случаев, предусмотренных специальной конвенцией.