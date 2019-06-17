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18:03   17 Июня 2019
Россия

Спецслужбы США атакуют российскую энергосистему

Спецслужбы США атакуют российскую энергосистему

Спецслужбы США пытаются атаковать системы управления российской инфраструктуры. Об этом 17 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в руководстве одного из силовых ведомств. 

По информации агентства, так источник прокомментировал информацию о наращивании американскими спецслужбами кибератак против РФ, опубликованную 15 июня в New York Times.

Как заявил собеседник РИА Новости, зарубежные спецслужбы в последние годы активно пытаются внедриться в системы управления транспорта, банковской сферой, а также энергетикой.

«Однако эти действия нам удается нейтрализовать», — заверил он. 

По его словам, такие действия можно считать частью кибервойны. 

«Политика сегодня» напоминает, газета New York Times ранее написала, что спецслужбы США внедряют вредоносное ПО в энергосистемы России. Эту информацию отверг президент Дональд Трамп, назвав статью государственной изменой «некогда великой газеты». 

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил возможность кибервойны США против России. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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