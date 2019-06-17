Спецслужбы США атакуют российскую энергосистему

Спецслужбы США пытаются атаковать системы управления российской инфраструктуры. Об этом 17 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в руководстве одного из силовых ведомств.

По информации агентства, так источник прокомментировал информацию о наращивании американскими спецслужбами кибератак против РФ, опубликованную 15 июня в New York Times.

Как заявил собеседник РИА Новости, зарубежные спецслужбы в последние годы активно пытаются внедриться в системы управления транспорта, банковской сферой, а также энергетикой.

«Однако эти действия нам удается нейтрализовать», — заверил он.

По его словам, такие действия можно считать частью кибервойны.

«Политика сегодня» напоминает, газета New York Times ранее написала, что спецслужбы США внедряют вредоносное ПО в энергосистемы России. Эту информацию отверг президент Дональд Трамп, назвав статью государственной изменой «некогда великой газеты».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил возможность кибервойны США против России.