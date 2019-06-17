Путин ужесточил наказания за «пьяные» ДТП

Указ об ужесточении ответственности за ДТП, совершенные в состоянии опьянения, в понедельник был подписан президентом России Владимиром Путиным.

Ознакомиться с документом можно на официальном сайте правовой информации.

В частности, новый закон предусматривает наказание до семи лет лишения свободы, принудительные работы сроком до пяти лет или лишение права занимать определенные должности сроком на три года для виновника «пьяного» ДТП, в котором пострадавшим был нанесен тяжкий вред здоровью.

Кроме того, в законе говорится, что виновник «пьяного» ДТП с одним погибшим теперь может быть осужден на 12 лет заключения, а в случае нескольких жертв – до 15 лет тюрьмы.