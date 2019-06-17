Боевики убили семерых собиравших пшеницу жителей на юге провинции Ракка

Террористы «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) напали на мирных жителей, которые собирали пшеницу на юге провинции Ракка 16 июня. Инцидент произошел в районе населенного пункта Тель-Арида.

По данным корреспондента ФАН, 17 боевиков ИГ атаковали сирийцев. Жертвами нападения стали семь человек – два водителя, два комбайнера и трое разнорабочих. Через полчаса к месту ЧП прибыл патруль союзных сил Сирийской арабской армии (САА), тела убитых вывезли в город Дейр-эз-Зор.

Таким образом, боевики «спящих» ячеек ИГ продолжают устраивать теракты и диверсии на востоке Сирии, отмечает издание. Большая их часть происходит на восточном побережье Евфрата, где базируются подконтрольные США курдские Демократические силы Сирии (SDF). Курды не смогли осуществить тщательную зачистку захваченных районов от остатков бандформирования, поэтому радикалы почти ежедневно совершают в регионе атаки.

Жертвами ИГ только за первую неделю июня стали как минимум 48 бойцов SDF, о чем ФАН писало ранее. Предполагается, что атаковавшие жителей Тель-Ариды боевики могли также проникнуть из Восточного Заевфратья.