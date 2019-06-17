Беглов предложил добавить в закон ответственность за плохую уборку города

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе прошедшего в понедельник совещания с членами малого правительства города предложил внести в законодательство изменения, ужесточающие ответственность за некачественную уборку городских территорий.

Как сообщает из Смольного информагентство «Невские Новости», глава региона указал на необходимость изменить существующие в настоящее время правила очистки урн, прописать в законе меры контроля за тем, чтобы мусор выбрасывался строго в отведенных для этого местах и ввести реальные штрафы для нарушителей. С особым вниманием, по словам врио губернатора, необходимо подойти к вопросу уборки пляжей.

«Содержать чистоту в Петербурге — это наша обязанность. Мы должны хорошо ее выполнять», - подчеркнул Беглов в ходе совещания.

При этом отмечается, что, по оценке петербуржцев, наиболее проблемными по качеству уборки мусора стали Адмиралтейский, Кировский и Красносельский районы города.