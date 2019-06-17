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17:33   17 Июня 2019
Россия

Строительство полигона на станции Шиес прекращено

Строительство полигона на станции Шиес прекращено

Работы на железнодорожной станции Шиес в Архангельской области прекращены. Из парка вывозят строительную технику, уезжают рабочие. Об этом 17 июня сообщает телеканал «Юрган». 

По информации СМИ, до 15 июня руководство пообещало приостановить все работы и законсервировать стройку. Сейчас на станции идет подготовка к вывозу строительной техники. В скором времени на объекте останутся люди, обслуживающие инфраструктуру. Остальные рабочие с полигона постепенно уезжают.

По словам руководителя информационного центра экотехнопарка Максима Лодыгина, в ближайшее время все люди смогут убедиться, что работы на участке больше не ведутся. Он подчеркнул, что по всей территории будут установлены видеокамеры, при помощи которых можно будет наблюдать происходящее на полигоне в режиме онлайн. 

Строительство полигона на станции Шиес прекращено

Лодыгин рассказал, что с 10 июня в селе Яринск на станции Шиес открылся информационный центр. Его можно посещать в свободном доступе и в любое рабочее время. 

«Все желающие могут попасть сюда по предварительной записи и лично убедиться в том, в чем заверял технопарк», — сказал он.

Он также заявил, что будет создан сайт «Шиес.ру», где можно будет оставить вопросы и получить на них ответы. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #полигон #архангельская область #шиес

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