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17:13   17 Июня 2019
Россия

Мособлсуд признал законным раздел имущества Грудинина и его бывший супруги

Мособлсуд признал законным раздел имущества Грудинина и его бывший супруги

Московский областной суд оставил без изменений решение первой инстанции, обязавшей бывшего кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина передать экс-супруге две трети доли совместного имущества. 

Об этом сообщает РАПСИ в понедельник, 17 июня.

«Решение Видновского городского суда от 23 апреля оставлено без изменений», —заявили в суде.

Таким образом, Мособлсуд отклонил жалобу Грудинина на решение суда первой инстанции, в соответствии с которым экс-кандидат в президенты обязан передать бывшей жене две трети совместно нажитого имущества. Речь идет о банковских счетах, акциях ЗАО «Совхоз имени Ленина», и прочих ценных бумагах и акциях.

Решение суд обосновал тем, что бывшая жена Грудинина — инвалид второй группы. 

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Автор: Арсений Аскольский
#имущество #мособлсуд #грудинин

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