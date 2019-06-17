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16:52   17 Июня 2019
Весь мир

Посетительницу парижского Pizza Hut по ошибке напоили моющим средством

Посетительницу парижского Pizza Hut по ошибке напоили моющим средством

Посетительница ресторана Pizza Hut во французской столице попала в больницу, после того как ей по ошибке подали графин со средством для мытья посуды. Об этом сообщает издание Parisien в понедельник, 17 июня.

ЧП случилось в пятницу в центре Париже. Женщине стало плохо после первого же глотка моющего средства, она обратилась за помощью в экстренные службы. Пострадавшую доставили больницу.

Прибывшие на место инцидента сотрудники полиции установили, что в графине находилась жидкость для посудомоечной машины. Техника была сломана, и один из работников ресторана перелил жидкость в графин, чтобы использовать в раковине. Емкость оставили без присмотра, и официант, не знавший о ее содержимом, подал вещество посетительнице.

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Автор: Арсений Аскольский
#франция #отравление

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