Инаугурация нового президента Латвии пройдет 8 июля

Новоизбранный президент Латвии Эгил Левитс вступит в должность 8 июля, после того, как принесет присягу перед Сеймом (парламентом) страны, который избрал нового главу государства 29 мая.

Об этом, со ссылкой на законодательный орган, сообщает в понедельник информационное агентство LETA.

Там же отмечается, что для принятия присяги нового президента Сейм Латвии соберется 8 июля на внеочередное заседание.

Напомним: новым президентом Латвии 29 мая 2019 года был избран Эгилс Левитс – судья Суда Евросоюза, за которого на открытом голосовании свои голоса отдал 61 депутат Сейма из ста народных избранников. Нынешний президент Латвии Раймондс Вейонис не баллотировался на второй срок, срок его полномочий истекает в начале июля.