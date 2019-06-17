Получившему ноль баллов за ЕГЭ школьнику предложили заново сдать экзамен

Получившему ноль баллов на ЕГЭ по математике выпускнику гимназии №3 Артему Яровому из Астрахани предложили пути решения проблемы. Об этом заявила директор школы Нина Меланьина телеканалу «360».

СМИ напоминает, экспертная комиссия не засчитала результаты ЕГЭ по математике Яровому, потому что его работа не прошла сканирование.

«У него была обыкновенная черная гелевая ручка, он ее покупал в магазине товаров, где все продается для ЕГЭ. Причем титульный лист у него просканировался, а сама работа почему-то не прошла скан», — рассказала она.

Директор школы подчеркнула, что с другими учениками такого не произошло. Она рассказала, что молодому человеку предоставили выбор: либо переписать экзамен, либо перепроверить старую работу. Женщина отметила, что ученику нужно сказать о своем решении как можно скорее.

«Мы на его стороне», — сказала она.

Яровой сначала не поверил, когда узнал свои результаты и подумал, что это шутка. Выпускник переживает, что из-за накладки он не сможет в этом году поступить в вуз.