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16:18   17 Июня 2019
Россия

Источник не подтвердил покупку Пугачевой места на кладбище

Источник не подтвердил покупку Пугачевой места на кладбище

Народная артистка СССР Алла Пугачева не покупала участок на Кузьминском столичном кладбище. Там находится семейно-родовое захоронение, где покоятся родители и брат Примадонны. По закону Пугачева тоже может получить там место после смерти. 

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на осведомленный источник. Ранее СМИ распространили сообщения о том, что артистка купила участок на кладбище после выхода в эфир программы «Звезды сошлись» на НТВ. Там же Примадонна  заявила, что хочет быть похороненной возле брата Евгения.

Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» действительно позволяет похоронить артистку рядом с родными. Пугачева пока умирать не планирует. Недавно она отпраздновала 70-летие сольным концертом в Кремле.

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Автор: Арсений Аскольский
#кладбище #пугачева #покупка

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