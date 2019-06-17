Источник не подтвердил покупку Пугачевой места на кладбище

Народная артистка СССР Алла Пугачева не покупала участок на Кузьминском столичном кладбище. Там находится семейно-родовое захоронение, где покоятся родители и брат Примадонны. По закону Пугачева тоже может получить там место после смерти.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на осведомленный источник. Ранее СМИ распространили сообщения о том, что артистка купила участок на кладбище после выхода в эфир программы «Звезды сошлись» на НТВ. Там же Примадонна заявила, что хочет быть похороненной возле брата Евгения.

Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» действительно позволяет похоронить артистку рядом с родными. Пугачева пока умирать не планирует. Недавно она отпраздновала 70-летие сольным концертом в Кремле.