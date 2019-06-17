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15:58   17 Июня 2019
Весь мир

Россия и Норвегия обсудят вопросы ядерной безопасности

Россия и Норвегия обсудят вопросы ядерной безопасности

Заседание норвежско-российской комиссии по ядерной безопасности состоится 20 июня в норвежском городе Трумсе. Об этом сообщили в МИД Норвегии.

Статс-секретарь министерства Аудун Хальворсен заявил, что Осло отдает большой приоритет ядерной безопасности в сотрудничестве с Россией. 

«Это сотрудничество в течение 20 лет способствовало выстраиванию доверия и безопасности», — добавил он.

Ожидается, что Хальворсен возглавит норвежскую делегацию, когда российскую сторону будет представлять директор по государственной политике в области радиоактивных отходов (РАО), отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов (ВЭ ЯРОО) «Росатома» Олег Крюков.

Стороны обсудят обращение с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами на северо-западе России, безопасность российских АЭС и мониторинг окружающей среды.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #росатом #норвегия #ядерная безопасность

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