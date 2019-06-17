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15:55   17 Июня 2019
Россия

Две женщины с кирпичом пытались ограбить магазин в Москве

Две женщины с кирпичом пытались ограбить магазин в Москве

Две женщины попытались похитить товар из магазина, угрожая кирпичом. Случай произошел на северо-западе Москвы, сообщает 17 июня РИА Новости.

По информации агентства, женщин задержали. В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что инцидент произошел в понедельник на Строгинском бульваре. 

В управлении заявили, что две неустановленные женщины, угрожая тяжелым предметом сотрудникам магазина, попытались обокрасть магазин. 

«По данному факту проводится проверка. Женщины задержаны сотрудниками полиции», — сообщили в пресс-службе.

По словам источника,  женщины использовали в качестве оружия кирпич. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #ограбление #общество #кирпич

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