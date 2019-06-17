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16:15   17 Июня 2019
Россия

Мужчина пострадал в Нижнем Тагиле в результате стрельбы в кафе

Мужчина пострадал в Нижнем Тагиле в результате стрельбы в кафе

Конфликт со стрельбой произошел в понедельник утром в одном из кафе Нижнего Тагила в Свердловской области.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Главного управления областного МВД Валерий Горелых, отметив, что стрелок задержан.

«Происшествие, о котором идет речь, вызвавшее широкий резонанс, произошло около 6.00 (4.00 по московскому времени) 16 июня… В 8.15 (6.15 по московскому времени) в Центральную городскую больницу №1 от дома №16 по улице Юности, где располагается круглосуточное кафе «Грот», был доставлен с подозрением на огнестрельное ранение грудной клетки и левого бедра 34-летний житель Дзержинского района города по имени Виталий», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что словесный конфликт произошел у входа в кафе между двумя мужчинами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, которые ранее не были знакомы. После того, как мужчины обменялись оскорблениями, один из них отлучился домой, а вернувшись с пистолетом несколько раз выстрелил в оппонента.

Мужчина пострадал в Нижнем Тагиле в результате стрельбы в кафе

Личности обоих участников инцидента к настоящему моменту установлены сотрудниками полиции, орудие преступления обнаружено и изъято. По словам пресс-секретаря областного ГУ МВД, 35-летний местный житель по имени Роман имеет разрешение на ношение травматического пистолета МП-79-9 ТМ.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемому, с которого к настоящему моменту взяли подписку о невыезде, может грозить до двух лет лишения свободы.

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Автор: Александр Люблинский
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