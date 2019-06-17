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15:44   17 Июня 2019
Весь мир

Россиянку насмерть сбил мотоциклист в Таиланде

Россиянку насмерть сбил мотоциклист в Таиланде

Мотоциклист сбил российскую туристку в Таиланде. Об этом сообщает The Thaiger в понедельник, 17 июня.

ДТП случилось в Южной Паттайе. Прибывшие на место инцидента врачи пытались реанимировать туристку, но она скончалась от полученных травм. Как отмечает издания, в больницах находятся два гражданина Кувейта с множественными переломами и другими травмами, полученными при столкновении.

Местные СМИ пишут, что пострадавшие входят в компанию из десяти мужчин, которые разъезжают на мотоциклах по курорту.

По данным блога Komsagram, погибшую зовут Анна Кисина, она родилась в Комсомольске-на-Амуре, но уже несколько лет проживала в Петербурге. Около недели назад девушка перестала выходить на связь с родственниками. По фотографиям с места ДТП россиянку опознала сестра.

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Автор: Арсений Аскольский
#дтп #туристка #паттайя

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