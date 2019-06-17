Выгнанный из СР за вредительство Гудков купил квартиру в Лондоне по соседству с МИ-6

На протяжении нескольких лет общественный деятель Дмитрий Гудков, выгнанный из «Справедливой России» в 2013 году за вредительство, уверяет, что из недвижимости имеет только относительно скромную квартиру стоимостью каких-то 19 миллионов рублей, пишет ФАН. Однако, как отмечает агентство, не так давно у него нашли роскошную квартиру в центре Лондона.

Жилье площадью 137 «квадратов» включает огромную гостиную, три спальни, две ванные и две гардеробные комнаты. Жилой комплекс Abell & Cleland окружает большой сад. Кроме того, там находится охраняемая парковка, тренажерный зал, бассейн, сауна, SPA-центр и даже конференц-зал. Однако эта элитная недвижимость в центре британской столицы ни в одной из деклараций Дмитрия Гудкова не указана.

Потратил активист на эту роскошную квартиру порядка 2,5 миллиона фунтов стерлингов (220 миллионов рублей). При этом Гудков поселился по соседству с английским парламентом и спецслужбой МИ-6.

Но недвижимость молодой политик предпочитает приобретать не только в Британии. На Золотых песках Болгарии, как сообщает агентство, депутат от «Партии перемен» приобрел апартаменты за 1,4 миллиона евро. Но и этого нет в официальных декларациях Гудкова.

Почти так же, как размышлять о неправильности российской власти и социальной несправедливости, активист любит путешествовать. Однако летает он не по России. Муниципальный чиновник и борец с коррупцией предпочитает заграницу.

Только в течение 2016-2017 годов политик многократно ездил в Мюнхен, Брюссель, Рим, Варшаву, Прагу, Нью-Йорк и другие «центры влияния» на Западе. В качестве целей своих поездок Гудков всегда указывал «туризм».

Однако политологи и эксперты легко объясняют такую любовь к путешествиям. Проанализировав график его перелетов летом и осенью 2017-го, несложно понять, что активист долго и подробно беседовал с зарубежными «партнерами» относительно проведения муниципальных выборов в Москве в сентябре 2017 года. Также Гудков регулярно посещал форумы и конференции, носящие откровенно антироссийский характер.По информации агентства, российский общественник неоднократно встречался с американкой Тоби Гати, являющейся опытным сотрудником спецслужб США, ранее официально занимавшей пост помощника главы Госдепа по разведке и исследованиям.

Многие знают, что Михаил Ходорковский также тесно общается с Гудковым.

«Понятно, что там встретился со всеми, с Ходорковским тоже. Я этого вообще не скрываю. Меня встречали в аэропорту, все дела», — признавался Дмитрий журналистке одного испанского медиахолдинга.

Не стоит забывать и лондонских соседей общественника из одной небезызвестной британской спецслужбы. Американских контактов молодому российскому оппозиционеру мало, потому он дружит и с «партнерами» из Соединенного Королевства. Посещает их мероприятия и семинары. Примечательно, что его участие в них совпадает с преддверием какой-нибудь протестной акции в России.