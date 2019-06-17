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15:24   17 Июня 2019
Россия

Медведев поручил Козаку проверить данные о росте цен на бензин

Медведев поручил Козаку проверить данные о росте цен на бензин

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев в понедельник, 17 июня, поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить данные о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири, при необходимости принять меры.

Козак, в свою очередь, сообщил, что вопрос роста цен обсудят с нефтяными компаниями уже вечером.

«Если это какой-то просто всплеск, то это одна ситуация. Если это какие-то системные вещи, тогда нужно принимать решения, которые мы с вами неоднократно обсуждали в случае необходимости», — подчеркнул Медведев.

На совещании с вице-премьерами он поручил проверить ситуацию, а затем доложить о ней. 

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак на ПМЭФ отмечал, что рост розничных цен на топливо останется в пределах инфляции и в следующем году. В мае хозяева независимых заправок заявили о резком росте биржевых цен на бензин.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#медведев #новак #нефть

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