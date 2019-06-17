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15:36   17 Июня 2019
Россия

Соболь запустила фейк о фальшивых сборщиках, чтобы оправдать провал на выборах

Соболь запустила фейк о фальшивых сборщиках, чтобы оправдать провал на выборах

Любовь Соболь и Илья Яшин продолжают собирать подписи за выдвижение на пост депутатов Мосгордумы. О «навальнистах» почти никто не слышал, поэтому дела идут неважно, пишет ФАН. Провальную кампанию пытаются спасти с помощью провокаций. 

Практически в самом начале предвыборной кампании Соболь и Яшин заявили о фальшивых сборщиках подписей, которых якобы наняли московские власти. Подписи, собранные «ненастоящими» добровольцами, при общем подсчете не учитывались. Это мешало кандидатам в депутаты набрать количество, достаточное для выдвижения.

Соболь запустила фейк о фальшивых сборщиках, чтобы оправдать провал на выборах

Позже Соболь заявила, что несколько «фальшивых сборщиков» перешли волонтерами в ее штаб. Теперь они якобы делают все то же самое, но уже бесплатно. 

Как правило, на сбор подписей уходит около трех-шести миллионов рублей. Поверить в то, что власти потратили столько денег на сомнительную провокацию — невозможно, пишет ФАН.

Представители оппозиции часто оправдывают свои неудачи происками врагов. Например, лидер «Партии Перемен» Дмитрий Гудков вместо того, чтобы хорошо провести избирательную кампанию на выборах градоначальника Москвы, договориться со сторонниками и оппонентами, обвинил в несправедливости систему «отсева» непопулярных кандидатов — муниципальный фильтр. В результате в качестве кандидата его так и не зарегистрировали.

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Автор: Виктория Разумовская
#политика #мосгордума #яшин #соболь

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