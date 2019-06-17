Евросоюз и НАТО повышают напряженность в Черном море. Об этом заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков, сообщает 17 июня РИА Новости.

Ранее главы МИД ЕС выразили обеспокоенность безопасностью в черноморском регионе и подтвердили, что не признают Крым российским. Также они одобрили заявление по вопросам сотрудничества в Черном море.

По словам Цекова, беспокоиться по поводу безопасности в Черном море должна Россия.

«Политика Евросоюза, учения НАТО с участием военных кораблей альянса в Черном море приводят к повышению напряженности в регионе», — заявил он.

Он также сожалеет, что НАТО не сдержала слово не расширять присутствие альянса на восток.

Цеков отметил, что соблюдением прав человека в Крыму Евросоюз должен был озаботиться, когда регион находился в составе Украины.

«Политика сегодня» напоминает, Крым стал российским после референдума, проведенного в марте 2014 года, когда более 95% избирателей заявили о желании вступить в состав России. Голосование произошло после госпереворота на Украине, которая по-прежнему считает полуостров своим. Президент Путин ранее заявлял, что крымский вопрос закрыт навсегда.