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15:32   17 Июня 2019
Россия

Евросоюз и НАТО повышают напряженность в Черном море

Евросоюз и НАТО повышают напряженность в Черном море

Евросоюз и НАТО повышают напряженность в Черном море. Об этом заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков, сообщает 17 июня РИА Новости. 

Ранее главы МИД ЕС выразили обеспокоенность безопасностью в черноморском регионе и подтвердили, что не признают Крым российским. Также они одобрили заявление по вопросам сотрудничества в Черном море. 

По словам Цекова, беспокоиться по поводу безопасности в Черном море должна Россия. 

«Политика Евросоюза, учения НАТО с участием военных кораблей альянса в Черном море приводят к повышению напряженности в регионе», — заявил он. 

Он также сожалеет, что НАТО не сдержала слово не расширять присутствие альянса на восток. 

Цеков отметил, что соблюдением прав человека в Крыму Евросоюз должен был озаботиться, когда регион находился в составе Украины. 

«Политика сегодня» напоминает, Крым стал российским после референдума, проведенного в марте 2014 года, когда более 95% избирателей заявили о желании вступить в состав России. Голосование произошло после госпереворота на Украине, которая по-прежнему считает полуостров своим. Президент Путин ранее заявлял, что крымский вопрос закрыт навсегда. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #евросоюз #нато #крым #политика #черное море

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