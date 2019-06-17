Известного российского музыканта и продюсера Бари Алибасова выписали из больницы. В настоящее время артист находится со своей супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной

. Его готовят к отправке в Казахстан на частном самолете. Об этом сообщает днем в понедельник «Говорит Москва» со ссылкой на заявление PR-директора Бари Алибасова и группы «На-На» Вадима Горжанкина.

В начале текущего месяца Алибасова госпитализировали с ожогом пищевода. Сын продюсера рассказал журналистам, что он «выпил вместо сока очистительную жидкость для труб». Первое время врачи опасались давать какие-либо прогнозы относительно того, останется ли артист в живых. Однако на минувшей неделе Алибасов пришел в сознание.