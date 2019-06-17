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15:09   17 Июня 2019
Россия

Более 700 тысяч обращений поступило к прямой линии с Путиным

Более 700 тысяч обращений поступило к прямой линии с Путиным

Уже более 700 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным по состоянию на 9.00 17 июня. Задать вопрос главе государства можно по телефону, с помощью СМС, в специальном приложении или на сайте.

Согласно статистике, 408 044 обращений поступило по телефону, 201 315 — через СМС, 32 760 — через приложение, 25 790 — из соцсетей и 32 760 — через сайт.

Напомним, прямая линия состоится 20 июня в 12.00 мск. Трансляцию будут вести ведущие российские телеканалы, а также радиостанции. Кроме того, прямую трансляцию смогут посмотреть пользователи соцсетей. Россияне смогут задать интересующий вопрос вплоть до окончания программы 20 июня.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #политика #прямая линия

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