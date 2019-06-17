Болтон сочинил фейк о военном контракте РФ и Венесуэлы для Бразилии

Недавнее заявление американского советника по нацбезопасности Джона Болтона о якобы заключенном между РФ и властями Венесуэлы «новом военном контракте» является лишь еще одной выдумкой, с помощью которой США пытаются убедить всех в том, что от Каракаса исходит угроза.

Об этом в понедельник заявил посол России в Венесуэле Владимир Заемский, слова которого приводит РИА Новости. Дипломат также напомнил слова российского президента Владимира Путина, который недавно четко дал понять, что Москва не заключала в последнее время с Каракасом никаких новых контрактов.

Выступление Болтона прокомментировал также член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич, который отметил, что советник по нацбезопасности США, говоря о том, что поддержку Москвы якобы можно купить, практически расписался в том, что совершенно не знает нашу страну. Свое мнение Клинцевич изложил в социальной сети Facebook.

Сенатор также обратил внимание на слабые познания Болтона в арифметике:

«Озвученная им сумма – менее 13,5 миллиардов рублей – не вызывает ничего, кроме смеха, потому как в рублевом эквиваленте эти цифры сравнимы с 0,75% от расходной части российского бюджета на текущий год», - отметил он.

Венесуэльский кризис обострился в январе текущего года после того, как лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Боливарианской республики и был поддержан в этом статусе Соединенными Штатами и их союзниками из Евросоюза и Латинской Америки.

Несмотря на провал попытки государственного переворота в Венесуэле, Вашингтон не оставляет попыток при помощи ангажированных СМИ исказить представление о реально происходящих в этой стране событиях.

Ранее западная пресса распространяла вбросы о «золоте Мадуро», за которым якобы в Венесуэлу были отправлены самолеты российской авиакомпании, а также фейк о том, что мифическая ЧВК «Вагнер» якобы прибыла в Каракас, чтобы оказать поддержку властям страны. Все эти вбросы вскоре были опровергнуты теми же самыми СМИ, которые изначально их распространяли,

По мнению гендиректора Латиноамериканского Центра имени Уго Чавеса Егора Лидовского, который прокомментировал ситуацию в Венесуэле в беседе с интернет-изданием NationNews, венесуэльский президент Николас Мадуро сумел стабилизировать ситуацию в стране и Запад вынужден с этим считаться.

Заявление же Болтона служит лишь одной цели западных стран – нагнетать обстановку и не дать ситуации в Венесуэле вернуться в нормальное русло:

«Болтону остается только выдумывать новости, и новость об этом контракте – это тоже очередной фейк. Он нужен для двух целей: во-первых, использовать его против Мадуро и, конечно, упрекнуть Россию», - подчеркнул эксперт.

Также он отметил, что фейковость данной новости очевидна для всех ключевых игроков, но Болтон выступает с подобными заявлениями для таких стран, как Бразилия.