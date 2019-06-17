Депутаты на время отказались от идеи о беспроцентных займах застройщикам

Депутаты Госдумы решили на время отказаться от идеи предоставления беспроцентных займов застройщикам при получении проектного финансирования. Об этом 17 июня сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Политик заявил, что пока принято решение отложить инициативу.

«На сегодняшний день мы видим, что те механизмы, которые есть, достаточны. Но нам нужен этот механизм, мы не отказываемся от этой истории», — прокомментировал он.

Депутат отметил, что в Госдуме тщательно проследят за переходом на счета эскроу после 1 июля. Он подчеркнул, что все «шероховатости» будут зафиксированы и исправлены в осеннюю сессию. Николаев также отметил, что глобальную реформу с одного раза не сделаешь.

Ранее Николаев отмечал, что застройщиков, которые столкнулись со сложностями при получении проектного финансирования, необходимо поддерживать, в том числе предоставляя беспроцентные займы. Новая поправка должна была появиться ко второму чтению законопроекта по проблеме обманутых дольщиков.