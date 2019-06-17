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15:01   17 Июня 2019
Весь мир

Болтон заявил, что США планируют лишить Кубу нефти из Венесуэлы

Болтон заявил, что США планируют лишить Кубу нефти из Венесуэлы

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в интервью Washington Free Beacon заявил, что администрация президента изучает дополнительные меры, чтобы предотвратить транспортировку нефти из Венесуэлы на Кубу.

«Очевидно, что каждый раз, когда мы вводим санкции, режим (президента Венесуэлы Николаса) Мадуро пытается обойти их, так что мы работаем над новыми способами предотвратить это», — подчеркнул Болтон.

Куба оказывает военную поддержку Венесуэле, так как получает от нее нефть по ценам значительно ниже мирового рынка, заявил Болтон. При этом, по его словам, венесуэльцы не получают от кубинцев никакой выгоды.

В начале июня США ввели очередные санкции против Кубы. С 5 июня вводится запрет на групповые поездки американцев на Кубу в рамках образовательных обменов. Также запрещены заход в кубинские порты пассажирских морских судов из США.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #санкции #венесуэла #куба

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