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14:41   17 Июня 2019
Россия

Песков назвал ситуацию в Чемодановке делом правоохранительных органов

Песков назвал ситуацию в Чемодановке делом правоохранительных органов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о ситуации в селе Чемодановка Пензенской области. Главе государства доложили о случившемся, когда он был в Таджикистане.

«Это также резонансная ситуация, и когда президент был в Таджикистане, ему это докладывалось, когда все это случилось. Но что касается причин произошедшего, то здесь все-таки с руки говорить правоохранительным органам», — сказал Песков.

Напомним, 13 июня между жителями Чемодановки, по данным УМВД Пензенской области, произошел конфликт на бытовой почве. Все это переросло в массовую драку, в ходе которой пострадали пять человек. Двоих госпитализировали, однако позже один из них скончался. Правоохранители задержали 15 человек. 

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #песков #драка #чемодановка

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