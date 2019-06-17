Трампа заставляют разжечь войну в Персидском заливе

«Мы уже топили корабли Ирана и должны быть готовы сделать это снова». Именно так заканчивается статья американского журналиста Брета Стивенса, опубликованная на страницах влиятельнейшего американского издания The New York Times. Пока еще нет официальных результатов расследования атаки на танкеры в Оманском заливе, пострадавшая сторона (ОАЭ) не находит никаких доказательств виновности Тегерана, но в США твердо уверены, что за атаку несет ответственность Иран и все больше американских ястребов подбивают американского президента сделать свой …неправильный выбор.

Брет Стивенс считает, что Вашингтон должен ответить на «вызов» жестко и однозначно. А еще должен быть готов, в случае необходимости, начать топить иранские корабли, как уже делал в 1988 году:

«Это не должен быть привычный трамповский цикл громких угроз и уступок. В данном случае не должно быть и бездумной критики, за которой следует бездействие. Нападение на невоенные корабли в международных водах — это прямая атака на основанный на нормах международный порядок, в который, как утверждают либералы, они продолжают верить. Такие действия нельзя оставлять безнаказанными», - утверждает мистер Стивенс.

Трампа загоняют в ловушку

Появление данной статьи на страницах оппозиционных Трампу ресурсов отнюдь не случайно. В США уже вовсю идет очередная избирательная кампания, которая обещает быть еще более бескомпромиссной, нежели кампания 2016 года. На карту поставлено очень многое. А потому война с Ираном может считаться для американских политиков вполне допустимой, если она сможет обеспечить им победу во внутренней схватке.

Обратите внимание, что подталкивают Трампа к войне те, кто несколько лет назад заключил с Ираном атомное соглашение, из-за которого формально и разгорелся нынешний конфликт. Именно демократы, которых в The New York Times в прошлую кампанию так живо поддерживали, еще несколько месяцев назад требовали от Трампа не задираться с Ираном. Теперь журналисты именно этого издания требуют от него жесткого ответа.

Оппоненты нынешнего американского президента прекрасно понимают, что война с Ираном будет убийственной для рейтинга нынешнего главы Белого Дома и это может стать ключом их победы в 2020 году. А потому они подталкивают свою страну к войне, которую та не сможет выиграть.

Нет, в военном отношении США много сильнее Ирана, и они смогут «потопить иранский флот». Но сухопутное вторжение станет для ВС США настоящей катастрофой, и они на это не пойдут. А без этого выиграть войну нельзя. Ведь у Ирана есть еще и ракеты, которые он уже пообещал применить в случае начала против него любых военных акций.

Одновременно война с Ираном (даже ограниченная) окончательно разрушит существующий миропорядок и очень вероятно уже в среднесрочной перспективе приведет глобалистский проект США к краху. Но даже понимая все это, оппоненты Трампа толкают его на этот самоубийственный шаг, которого тот, по всей видимости, отчаянно пытается избежать. Несмотря на всю ту грозную риторику, которая от него идет в последние месяцы. Трамп — торговец, и он просто повышает ставки, но воевать не хочет.

Кстати, одновременно с танкерной войной Газета The New York Times подняла и еще одну не менее важную тему – кибератаки США на российские энергосети. Вскрытие американских планов Дональд Трамп уже назвал «актом виртуальной госизмены» и тем самым подтверждает, что нет дыма без огня. Это перечеркивает усилия Трампа договориться с Россией. Обратите внимание, что тема кибератаки всплыла сразу же, как в Госдепе объявили о скорой будущей встрече американского и российского президентов. Теперь она, как и встреча 1 декабря 2018 года в Буэнос-Айресе (после инцидента в Керченском проливе) становится очень маловероятной.

И это подводит нас к ответу на вопрос: а кто именно стоит за атаками на «мирные танкеры»?

Кто и зачем это сделал

Итак, очень похоже, что это не дело рук Госдепа. Но это дело рук тех американцев, которые сегодня являются в США оппозицией. А также тех сил, которые им в этой борьбе союзны.

Оппоненты Трампа решили использовать действия своего противника ему же во вред. Вместо того, чтобы тушить конфликт, они подливают в него одно ведро с бензином за другим. А им изо всех сил, судя по заявлениям официальных лиц, помогают саудовские принцы, для которых решение иранского вопроса является важнейшей внешнеполитической проблемой. И если для этого нужно подтолкнуть США к очередной войне в заливе, то они это охотно сделают.

Примечательно, что на их фоне Израиль, который сегодня идет в кильватере Госдепа и буквально молится на Трампа, ситуацию не разжигает. А между тем, казалось бы, кому как ни ему это стоит делать. Ведь именно Иран не признает право Израиля на существование. В официальной внешнеполитической доктрине исламской республики прописано полное уничтожение еврейского государства. Но он молчит и полностью поддерживает линию Трампа. И это является лучшим подтверждением гипотезы.

Итак, война в Персидском заливе все ближе. И это несмотря на то, что обе «действующие стороны» ее очень не хотят. Но как часто бывает в мировой политике, нежелания бывает уже недостаточно.

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