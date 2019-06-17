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14:31   17 Июня 2019
Весь мир

Гаспарян не удивился вмешательству французских СМИ в политические дела ДРК

Гаспарян не удивился вмешательству французских СМИ в политические дела ДРК

Журналист и радиоведущий Армен Гаспарян считает, что французские СМИ умышленно портят политический имидж Мартену Файулу. Об этом 17 июня сообщает ФАН

Ранее экс-кандидат в президенты Демократической республики Конго Мартен Файулу обвинил информационное агентство Le Monde за фейковое интервью с его участием, в котором политик высказался против другого кандидата Моиза Катумби.

Файулу подчеркнул, что никакого интервью не давал и обвинил журналистку Le Monde Джоан Тилуин за искажение фактов. Девушка опровергла обвинения, за нее также вступился главный редактор издания. Позже политик заявил в Twitter, что так журналисты хотят посеять раздор внутри оппозиционной коалиции «Ламука».

Гаспарян, комментируя случай, заявил, что в настоящий момент западная журналистика деградирует.

Гаспарян не удивился вмешательству французских СМИ в политические дела ДРК

Сотрудники Le monde намеренно выставили Мартена Файулу в дурном свете, чтобы испортить его политический имидж. Таким способом они сохраняют рычаг влияния на случай, если Файулу вновь захочет занять президентское кресло. Тогда журналисты смогут припомнить политику скандал, в котором, по сути, он является жертвой. 

«Французы не первый раз этим занимаются, у них это давно распространенное явление, и поэтому ничего удивительного тут, к сожалению, нет. Таковы правила 2019 года. Если есть выборы — значит есть люди, заинтересованные в том, чтобы прошли определенные кандидаты. Все очень просто.

Гаспарян также подчеркнул, что на процесс влиять нужно, и проще всего делать это через СМИ. Он заметил, что вышедшее интервью прочитает много людей, а вот опровержение увидят не все, и оно уже никого не будет интересовать, заключил он. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#франция #выборы #политика #весь мир #фан #гаспарян

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