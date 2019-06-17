Песков сообщил, что Бабич в МЭР продолжит заниматься интеграционной тематикой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что экс-посол России в Белоруссии Михаил Бабич в Минэкономразвития продолжит заниматься интеграционной тематикой. У него довольно серьезный экспертный уровень, пишет ФАН.

Ранее стало известно, что Бабич назначен заместителем министра экономического развития РФ.

«Что нам известно, — это то, что во многом он будет заниматься координацией и организацией интеграционной работы, что является чрезвычайно важным», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что интеграционная тематика охватывает большое количество ведомств, а «обобщающие функции» как раз выполняет МЭР.

Также журналисты спросили, не слишком ли много заместителей будет у министра экономического развития Максима Орешкина и не придется ли в связи с этим перестраивать работу ведомства. Песков ответил, что этот вопрос не касается работы Администрации президента, а по этой теме следует обратиться в само министерство.