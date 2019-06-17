Кремль назвал ситуацию в Гонконге внутренним делом Китая

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с протестами в Гонконге против поправки к закону об экстрадиции — это внутреннее дело Китая. Россия в нее вмешиваться не будет. Об этом сообщает ФАН в понедельник, 17 июня.

«Это внутреннее дело Китая. И, безусловно, мы не собираемся в это вмешиваться», — подчеркнул Песков.

Масштабная протестная акция жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции состоялась в среду. На городских улицах возводили баррикады из кирпича и металлических ограждений. Столкновения проходили, в том числе, возле комплекса законодательного собрания города. В результате пострадали и были госпитализированы 72 человека. Полиция задержала 11 человек.