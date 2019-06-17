Песков допустил, что Трамп и Путин пообщаются на G20 «на ногах»

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков в очередной раз ответил на вопросы журналистов относительно предполагаемой встречи Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом на саммите «Большой 20» в японской Осаке.

Отвечая на вопрос, правильно ли российские СМИ понимают, что Кремль предлагает полномасштабную встречу президентов России и США на саммите G20, Песков ответил:

«Нет, неправильно вы понимаете. Речь идет том, что никаких новостей относительно возможных полноформатных встреч президентов Путина и Трампа в Осаке нет», - слова пресс-секретаря главы государства в понедельник приводит Федеральное агентство новостей (ФАН).

Песков также отметил, что американская сторона так и не сформулировала к настоящему моменту никаких предложений или инициатив на этот счет, однако, с учетом того, что президенты Владимир Путин и Дональд Трамп оба будут участвовать в саммите, нельзя исключать короткой встречи и общения «на ногах». При этом Песков подчеркнул, что если подобная встреча и произойдет, то она не будет считаться полноформатными переговорами.

Напомним: саммит «Большой 20» (G20) в 2019 году пройдет 28-29 июля в японском городе Осака.