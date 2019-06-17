Кремль не располагает информацией о возможности встречи Путина и Мэй на G20

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о возможной встрече премьера Британии Терезы Мэй и российского лидера Владимира Путина. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Ранее издание The Guardian сообщило, что официальный Лондон планирует разморозить отношения с Москвой и прорабатывает возможность встречи Путина и Мэй на полях саммита G20 в Осаке.

Песков отметил, что недавно президент встречался с представителями деловых кругов Британии.