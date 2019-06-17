Песков допустил возможность кибервойны против РФ со стороны США

Кибервойна против России со стороны США гипотетически возможна. Об этом 17 июня заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ФАН.

Ранее стало известно, что США внедрили вредоносные программы в российские компьютерные сети, которые Америка активирует, если отношения между странами ухудшатся.

Песков, комментируя эту информацию, напомнил, что президент Дональд Трамп категорически отверг возможность кибератак. Однако пресс-секретарь отметил, что если ведомства США внедряют вредоносные программы, не информируя Трампа, это может говорить о гипотетической возможности кибервойны в отношении России.

«Мы неоднократно говорили что наши стратегически важные области экономики неоднократно подвергались и подвергаются всевозможным атакам из-за рубежа. К сожалению, можно это констатировать», — прокомментировал он.

Песков также заявил, что российские ведомства борются с атаками, чтобы они не смогли навредить экономике России.

Он также напомнил, что именно российская сторона пыталась инициировать международное сотрудничество в области киберпреступности, но США никогда на эти предложения не откликались.