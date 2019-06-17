Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Красный крест» Эстонии обвинил русский театр в незаконном использовании символа

«Красный крест» Эстонии обвинил русский театр в незаконном использовании символа

 Путин ужесточил наказания за «пьяные» ДТП

Путин ужесточил наказания за «пьяные» ДТП
Непогода оставила без электричества более ста населенных пунктов на Украине

Непогода оставила без электричества более ста населенных пунктов на Украине

 Токаев объяснил Трампу, почему не стоит «загонять в угол китайцев»

Токаев объяснил Трампу, почему не стоит «загонять в угол китайцев»
Литовские депутаты призвали Adidas убрать из магазинов одежду с советской символикой

Литовские депутаты призвали Adidas убрать из магазинов одежду с советской символикой

 Боевики убили семерых собиравших пшеницу жителей на юге провинции Ракка

Боевики убили семерых собиравших пшеницу жителей на юге провинции Ракка
«Красный крест» Эстонии обвинил русский театр в незаконном использовании символа

«Красный крест» Эстонии обвинил русский театр в незаконном использовании символа

 Путин ужесточил наказания за «пьяные» ДТП

Путин ужесточил наказания за «пьяные» ДТП
Непогода оставила без электричества более ста населенных пунктов на Украине

Непогода оставила без электричества более ста населенных пунктов на Украине

 Токаев объяснил Трампу, почему не стоит «загонять в угол китайцев»

Токаев объяснил Трампу, почему не стоит «загонять в угол китайцев»
Литовские депутаты призвали Adidas убрать из магазинов одежду с советской символикой

Литовские депутаты призвали Adidas убрать из магазинов одежду с советской символикой

 Боевики убили семерых собиравших пшеницу жителей на юге провинции Ракка

Боевики убили семерых собиравших пшеницу жителей на юге провинции Ракка
13:26   17 Июня 2019
Россия

Песков допустил возможность кибервойны против РФ со стороны США

Песков допустил возможность кибервойны против РФ со стороны США

Кибервойна против России со стороны США гипотетически возможна. Об этом 17 июня заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ФАН. 

Ранее стало известно, что США внедрили вредоносные программы в российские компьютерные сети, которые Америка активирует, если отношения между странами ухудшатся.

Песков, комментируя эту информацию, напомнил, что президент Дональд Трамп категорически отверг возможность кибератак. Однако пресс-секретарь отметил, что если ведомства США внедряют вредоносные программы, не информируя Трампа, это может говорить о гипотетической возможности кибервойны в отношении России.

«Мы неоднократно говорили что наши стратегически важные области экономики неоднократно подвергались и подвергаются всевозможным атакам из-за рубежа. К сожалению, можно это констатировать», — прокомментировал он. 

Песков также заявил, что российские ведомства борются с атаками, чтобы они не смогли навредить экономике России. 

Он также напомнил, что именно российская сторона пыталась инициировать международное сотрудничество в области киберпреступности, но США никогда на эти предложения не откликались.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #рф #песков #политика #общество #кибервойна

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...