Самолет ВВС США провел разведку у границ Калининградской области

Американский самолет радиоэлектронной разведки произвел полет вдоль границ Калининградской области. Об этом в понедельник, 17 июня, сообщает ресурс Plane Radar.

В 9.50 утра мск радиоразведчик RC-135V Rivet Joint с бортовым номером 64-14845 поднялся в воздух с авиабазы Милденхолл в Великобритании. Через два часа борт зафиксировали у границ Калининградской области.

11:50 мск. Производит полёт вдоль границы Калининградской???????? области. pic.twitter.com/hGkEARnEh0 — PlaneRadar (@ua4wiy_) June 17, 2019

Последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики все чаще появляются у российских границ. Чаще всего их замечают над Черным морем, у Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.