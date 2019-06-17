Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Красный крест» Эстонии обвинил русский театр в незаконном использовании символа

«Красный крест» Эстонии обвинил русский театр в незаконном использовании символа

 Путин ужесточил наказания за «пьяные» ДТП

Путин ужесточил наказания за «пьяные» ДТП
Непогода оставила без электричества более ста населенных пунктов на Украине

Непогода оставила без электричества более ста населенных пунктов на Украине

 Токаев объяснил Трампу, почему не стоит «загонять в угол китайцев»

Токаев объяснил Трампу, почему не стоит «загонять в угол китайцев»
Литовские депутаты призвали Adidas убрать из магазинов одежду с советской символикой

Литовские депутаты призвали Adidas убрать из магазинов одежду с советской символикой

 Боевики убили семерых собиравших пшеницу жителей на юге провинции Ракка

Боевики убили семерых собиравших пшеницу жителей на юге провинции Ракка
«Красный крест» Эстонии обвинил русский театр в незаконном использовании символа

«Красный крест» Эстонии обвинил русский театр в незаконном использовании символа

 Путин ужесточил наказания за «пьяные» ДТП

Путин ужесточил наказания за «пьяные» ДТП
Непогода оставила без электричества более ста населенных пунктов на Украине

Непогода оставила без электричества более ста населенных пунктов на Украине

 Токаев объяснил Трампу, почему не стоит «загонять в угол китайцев»

Токаев объяснил Трампу, почему не стоит «загонять в угол китайцев»
Литовские депутаты призвали Adidas убрать из магазинов одежду с советской символикой

Литовские депутаты призвали Adidas убрать из магазинов одежду с советской символикой

 Боевики убили семерых собиравших пшеницу жителей на юге провинции Ракка

Боевики убили семерых собиравших пшеницу жителей на юге провинции Ракка
13:05   17 Июня 2019
Весь мир

Самолет ВВС США провел разведку у границ Калининградской области

Самолет ВВС США провел разведку у границ Калининградской области

Американский самолет радиоэлектронной разведки произвел полет вдоль границ Калининградской области. Об этом в понедельник, 17 июня, сообщает ресурс Plane Radar.

В 9.50 утра мск радиоразведчик RC-135V Rivet Joint с бортовым номером 64-14845 поднялся в воздух с авиабазы Милденхолл в Великобритании. Через два часа борт зафиксировали у границ Калининградской области.

Последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики все чаще появляются у российских границ. Чаще всего их замечают над Черным морем, у Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#разведка #калининградская область #ввс сша

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...