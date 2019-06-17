Александр Калягин опроверг сообщения о своей госпитализации

Худрук театра «Et Cetera» Александр Калягин назвал глупостью распространенные ранее в понедельник некоторыми СМИ сообщения о том, что его якобы госпитализировали из-за нарушения сердечного ритма.

Слова Калагина приводит РИА новости:

«Что за глупости. Я чувствую себя нормально, и у меня сегодня обычный день», - заявил актер.

Также он добавил, что, он периодически заезжает проверить работу сердца, и если он и сделал это сегодня, из этого не следует, что журналистам можно делать «непонятные ложные заявления».