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13:09   17 Июня 2019
Россия

Александр Калягин опроверг сообщения о своей госпитализации

Александр Калягин опроверг сообщения о своей госпитализации

Худрук театра «Et Cetera» Александр Калягин назвал глупостью распространенные ранее в понедельник некоторыми СМИ сообщения о том, что его якобы госпитализировали из-за нарушения сердечного ритма.

Слова Калагина приводит РИА новости:

«Что за глупости. Я чувствую себя нормально, и у меня сегодня обычный день», - заявил актер.

Также он добавил, что, он периодически заезжает проверить работу сердца, и если он и сделал это сегодня, из этого не следует, что журналистам можно делать «непонятные ложные заявления».

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Автор: Александр Люблинский
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